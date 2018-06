Valgmobilisering floppet

hadde nesten ingen effekt på å få de nye, unge velgerne til å stemme.



Det viser en forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), som lanseres i dag.



Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som stod bak tiltakene, innrømmer at de ikke har knekt koden helt på hvordan de best når de unge.



Men styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, sier til Dagsavisen at førstegangsvelgere var høyere nå enn ved sist stortingsvalg.