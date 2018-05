Vanskelig å returnere til Iran

Justisminister Tor Mikkel Wara innrømmer at Norge har et kjempeproblem med å få tvangsreturnert ulovlige innvandrere til Iran og Irak.

Det sier han i et intervju med VG.



Iran og Irak vil nemlig begge at deres borgere skal reise hjem frivillig, dersom politiet ikke klarer å fremskaffe passene deres. Og mange gjemmer passene sine godt.



Tirsdag skal Wara i et EU-toppmøte i Luxembourg for å diskutere hvordan de kan presse land som Iran til å ta imot sine egne borgere.