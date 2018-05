Vågå kommune gjorde ingenting galt da de tvangsflyttet tre funksjonshemmede til et nytt bosted.

Det har Nord-Gudbrandsdal tingrett fastslått.



Vergene til de tre mente det var et klart overtramp å flytte dem ut av hjemmene sine som de hadde bodd i siden 1992.



Kommunen mener at de tre vil få et fullverdig tilbud på det nye stedet.



Saken vil nå ankes.