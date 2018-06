En mann har blitt varetektsfengslet etter at en mann har vært savnet i Vesterålen i Nordland siden forrige fredag.

I går ble tre personer siktet i saken. De er mistenkt for å ha forlatt den savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette. Den ene ble i tillegg siktet for uaktsomt drap.



De to andre siktede er løslatt, melder nettstedet Vesterålen Online.