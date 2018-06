Det blir en varm start på sommerferien i sør, mens det blir grått og vått nord for Trøndelag.

Mandag starter ferien for mange skolebarn, og i sør blir det fine temperaturer for de som liker å være utendørs.



Det blir rundt 20 grader mange steder de neste dagene, ifølge Meteorologisk institutt.



I de tre nordligste fylkene ser det ikke like fint ut - der vil temperaturen ligge rundt ti grader, skriver VG.