Varmeste mai noen sinne

BADELIV: Mange badet i rekordvarme mai, her fra Sørenga i Oslo. Foto: NTB scanpix

Mai måned ble rekordmåneden over alle.



Det er konklusjonen fra Meteorologisk institutt som fredag 1. juni har oppsummert måneden.



Rekord på rekord

Månedstemperaturen for hele landet lå 4,2 grader over normalen. Måneden er den varmeste mai som er registrert siden en startet registreringene i 1900.