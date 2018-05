Verdenssamfunnet har lovet å gi 46 milliarder kroner til FNs arbeid for syriske flyktninger i 2018, men så langt er kun 20 prosent kommet inn.



FN sier de er svært skuffet, og fremhever at pengene er helt nødvendig for å gi flyktningene tak over hodet, mat og andre livsviktige tiltak.