Varsler lovendring om deltid

Hauglie sier til Dagbladet at lovendringen vil føre til at flere deltidsansatte får styrket rett til å øke sin stilling i stedet for at det gjøres nyansettelser.



Fortsatt er det for mange som jobber ufrivillig deltid, sier Hauglie, som altså annonserer lovendringen på kvinnedagen.



Av de 656.000 som jobber deltid i Norge er rundt 450.000 kvinner.