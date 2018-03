Petter Northug blir kalt inn til møte med landslagssjefen før NM del to starter i Alta 5. april.

Landslangssjef Vidar Løfshus sier til NTB at de må ha et møte om Northug har tenkt å fortsette som skiløper.



Northug har hatt en svak sesong, og opplyste i begynnelsen av februar at han ikke ville stille i flere verdenscuprenn denne sesongen fordi han trengte å finne tilbake til motivasjonen.