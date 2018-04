Varsler reform mot barnefattigdom

Statistisk sentralbyrå la denne uken frem tall som viser at 101 000 barn lever i familier med dårlig råd, et tall som har økt både under rødgrønt og blåblått styre.



Partileder Jonas Gahr Støre sier til Dagsavisen at de ikke har gjort nok, og vil lansere et oppvekstpolitisk manifest under partiets landsmøte neste år.