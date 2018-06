Det bekrefter Bane Nor overfor Aftenposten.



Problemer med signalanleggene fører til synkende punktlighet, færre passasjerer og misfornøyde passasjerer.



Et velfungerende system vil først være på plass tidligst i 2030, sier Sverre Kjenne, direktør for digitalisering og teknologi i Bane Nor.