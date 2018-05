Vedum: - Vi har gjort det som er å gjøre

Senterpartiet har brukt opp virkemidlene partiet hadde for å finne ut hvem som sendte Liv Signe Navarsete en grov SMS i 2016. I dag henla politiet saken.



Henla saken Torsdag i forrige uke anmeldte partiet den grove tekstmeldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete fra en hyttetur der ti mannlige Sp-politikere deltok i 2016.

Onsdag ble det klart at Vest politidistrikt ikke vil etterforske saken.

- Det er rett og slett en prioriteringssak med hensyn til sakens alvor og de ressursene vi eventuelt måtte sette inn, sier påtaleleder Rune Iden til P4 Nyhetene.

Politiet viser til at saken er foreldet, ikke alvorlig nok og stiller spørsmål ved om en grisete tekstmelding i det hele tatt er straffbart.

Vil lande saken - Vi må nå ha et sentralstyremøte der vi landet saken i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Vedum til P4 Nyhetene.

LIv Signe Navarsete sa til Bergens Tidende etter politiets avgjørelse ble kjent at hun ikke er overrasket over beslutningen.

- Politiet etterforsker kun saker der jeg er skurk, ikke der jeg er offer, sa Navarsete til avisen

Hun sier i en SMS til P4 Nyhetene at hun ikke har andre kommentarer til saken enn at hun ikke har noe å utsette på politiets avgjørelse. Hun sier videre at dette er synd for den som står bak tekstmeldingen da dette nå vil henge ved alle ti.

Vedum sier til P4 Nyhetene at han ikke vil kommentere Navarsetes reaksjon da han selv ikke har snakket med henne.

Borten Moe beklager Ola Borten Moe som var en av de ti mennene på den mye omtalte hytteturen håper partiet nå legger saken bak seg.

- På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete, skriver Borten Moe på Facebook.













- Når vi valgte for ti dager siden å sette en tidsfrist for at avsender kunne melde seg så var det fordi vi følte vi hadde gått alle rundene vi kunne for å finne ut av det. Vi som parti har samtaler med enkeltpersoner som midler, andre midler har vi ikke, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til P4 Nyhetene.