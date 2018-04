Vedum vil anmelde sexmeldingen

Det sier Vedum til NTB i kveld.



Meldingen ble sendt til Navarsete under en fest på en hyttetur for to år siden.



Åtte av de ti som var med på turen har tillitsverv i partiet, blant dem nestleder Ola Borten Moen. Samtlige nekter for å ha sendt meldingen.



Vedum sier det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått.