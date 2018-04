Vegvesenet sier nei til rundkjøring-sex

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er redd akten eller aktene vil føre til farlige trafikksituasjoner.



Han skriver i en pressemelding at han har lest knutereglene for russen i Ringsaker i Hedmark, der en av knutene er å ha sex i tre rundkjøringer.



Gustavsen sier knuteregelen trolig også gjelder mange andre steder i landet og ber russen om å la være.