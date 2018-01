Det gjelder blant andre E 134 over Haukelifjell, RV 9 mellom Hovden og Haukeli og fylkesvei 40 over Dagalifjell og RV 13 over Vikafjellet.



I tillegg er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær. RV 7 over Hardangervidda og RV 52 over Hemsedalsfjellet er blant dem.



På Vegvesenets nettsider får du full oversikt over situasjonen.