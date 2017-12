Venstre er det eneste partiet på Stortinget som ikke har retningslinjer for seksuell trakassering.

Det viser en gjennomgang Klassekampen har gjort.



Dette til tross for at Venstre de siste årene har hatt flere alvorlige saker på bordet, deriblant Vestre-nestleder Helge Solum Larsen som ble siktet for voldtekt i 2012. Saken ble henlagt.