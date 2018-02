Venstre går mot eget program

Venstre går nå mot MDGs forslag om å stanse utdelingen av nye oljetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde, som de i april i fjor var for.

Ifølge Aftenposten står Venstre sammen med Høyre og Frp når innstillingen i saken avgis på Stortinget i morgen.



SVs Lars Haltbrekken sier det er utrolig synd for miljøet at Venstre går i mot sitt eget program i denne saken.



Venstres Ketil Kjenseth sier de tar kampen for lavutslippssamfunnet på andre måter enn å gå mot flertallet i denne saken.