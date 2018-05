Venstre og Frp i Finnmark krever at Høie må gå

Partiene mener Høie må ta ansvar for svikten i beredskapen, og at tiltakene som er satt inn ikke er nok for å ivareta pasientenes sikkerhet, skriver NRK.



Luftambulansekrisen de siste ukene har ført til at flere fly i en periode sto på bakken.



Statsminister Erna Solberg sier saken er alvorlig, men at hun er fornøyd med den jobben Høie har gjort.