Til tross for at at det var enkelte lange køer i går, 1. påskedag, var det bedre flyt i påsketrafikken enn ved tidligere år, det opplyser Vegtrafikksentralen.



Årsaken var at flere valgte å starte hjemtransporten tidligere enn vanlig, det sier trafikkoperatør Hans Are Dahl:

reporter kai morten habberstad