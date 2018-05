Venter ny varmerekord onsdag

Både i Oslo, Stavanger og Bergen er det ventet oppmot eller over 30 grader – noe som kan bety at flere mairekorder ryker.





Tidenes høyeste maksimumstemperatur for Oslo og Bergen i mai er 29,8 grader, mens Stavanger har 29,7 som høyeste notering.

I dag blir det rekordforsøk i #SørNorge for makstemperatur i mai! Vi er klare for å notere!

Sånn er det nå kl 0700 idag:

Oslo: 21,5

Bergen: 17,6

Stavanger: 19,4 pic.twitter.com/u9ItA3Dcap — Meteorologene (@Meteorologene) May 30, 2018





Oslo ligger foreløpig best an i rekordjakten, med 21,5 grader på Blindern allerede klokken 07. På dette tidspunktet hadde Stavanger 19,4 og Bergen 17,6 grader.





– Herlig plassering

Høytrykket som har sørget for å pumpe opp sommervarm luft over Sør-Norge den siste tiden ser heller ikke ut til å gi seg med det første.



– Høytrykkets herlige plassering gjør at vi får varm luft langt sørfra opp til oss, samtidig som det holder lavtrykkene på avstand. Situasjonen har låst seg, og det er lite som tyder på at et lavtrykk vil klare å skyve noe på høytrykket de nærmeste ti dagene, sier Gislefoss.

Varmen holder seg hele denne uka i #SørNorge. Også i #NordNorge får man en smak av sommer - i hvert fall på torsdag. Neste uke blir nok ikke like varm ? pic.twitter.com/GXuZdh34Po — Meteorologene (@Meteorologene) May 29, 2018

Gråværet fortsetter i nord

Dessverre for folk i Nord-Norge ser det ut til at det skarpe værskillet over Nordland også vil fortsette de neste dagene.

Bortsett fra torsdag, da mange også nordpå kan få en smak av sommeren, er det ventet lavtrykksaktivitet med gråvær og regn – og temperaturer på 5-10 grader.

Slik så det ut for nøyaktig ett år siden på Vervarslinga i #Tromsø. Da målte vi 4 centimeter med nysnø! Heldigvis er det mer sommerlig i år ?? pic.twitter.com/hpLhsNpWyL — Meteorologene (@Meteorologene) May 30, 2018

Meteorologene har funnet fram penn, papir og solhatt, og er klare for en rekorddag i Sør-Norge onsdag.Onsdag ble også rekorden for flest sommerdager (mer enn 20 grader) i Oslo i mai måned slått. Den gamle rekorden fra 1947 var på 21 dager, men med over 20 grader onsdag morgen, har årets mai hatt 22 sommerdager. Alt tyder på at også torsdagen blir med på moroa, slik at rekorden blir 23 dager.