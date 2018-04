Væpnet ran i Fredrikstad

Raneren skal ha truet den ansatte med det han mener var en pistol og forlangte alle pengene. Han fikk med seg et mindre beløp før han forsvant.



Et par timer senere fikk politiet melding om at en person forsøkte å bryte seg inn i en Joker-butikk i Fredrikstad. Han hadde pistol på seg da han ble pågrepet, og har innrømmet at det også var han som ranet bensinstasjonen.