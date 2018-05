Værprognosene for 17. mai har snudd

FUKTIG: Det ligger an til flere våte 17.mai-tog i år, som her i Oslo i 2013. Foto: NTB scanpix

Nå, noen få dager senere, har imidlertid værutsiktene endret seg kraftig.

– Prognosene har endret seg siden onsdag , og nå ser det dårligere ut, i alle fall for Sør-Norges del, sier meteorolog Magni Svanevik ved Vervarslinga for Nord-Norge, til Yr.











Meteorologen understreker at langtidsvarselet fortsatt er ganske usikkert, så prognosene kan fortsatt endre seg.

25 grader? Før vi kommer så langt, er det imidlertid mye fint vær å hente for store deler av landet. Midt-Norge og Nordland får spredt regn eller enkelte regnbyger, med 10-13 grader, mens de to nordligste fylkene ser ut til å stikke av med det beste været. Her blir det, sånn det ser ut akkurat nå, opphold og til dels pent vær på nasjonaldagen – og 6-10 grader.





Et høytrykk over Finland pumper inn varm luft østfra og sørger for temperaturer over 20 grader over det meste av Sør- og Midt-Norge søndag, mandag og tirsdag.





Varmen ser ut til å kulminere på Østlandet tirsdag – da kan temperaturen bikke 25 grader enkelte steder.





I dag blir den nest tidligste dagen med over 20 grader i #Tromsø sin historie??Rekorden blei satt 7. mai 2004, då det blei målt 22,7 grader, og reinsdyra på Fløya måtte søke ly for varmen på snøflekkane?? pic.twitter.com/gXBmBuMQaK — Meteorologene (@Meteorologene) May 10, 2018

Det lå lenge an til at et høytrykk skulle sørge for tørt og ganske fint 17. mai-vær for store deler av landet.Et lavtrykk som kommer inn vestfra på 16. mai gir grått og vått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, skal vi tro meteorologen. Temperaturene ser ut til å havne på rundt 15 grader, men noe lavere på Vestlandet.