Vestlendinger er verstinger

Menn på Vestlandet blir oftest tatt for å prate i mobil mens de kjører bil.

18.407 nordmenn fikk i fjor forelegg for å taste på eller snakke i mobilen i trafikken, viser nye tall P4 Nyhetene har fått fra Statens Innkrevingssentral.



UP-sjef Runar Karlsen mener det reelle tallet er langt høyere.

- Det er store mørketall, sier Karlsen.

Liten nedgang

Tallene har vært stabile de siste årene. Selv om det er en nedgang på åtte prosent fra 2016, er UP-sjefen skuffet over at tallet fortsatt ikke går enda mer ned. Han synes det er trist at nordmenn ikke har blitt flinkere til å la mobiltelefonen ligge mens de kjører bil.

- Telefonbruk er en av de tingene som fører til alt for mange alvorlige bilulykker og da burde folk ha lært, sier en oppgitt Karlsen.

Sju av ti som ble tatt i 2017 er menn og gutta er overrepresentert i samtlige politidistrikt. Det er menn i fylker på Vestlandet som topper statistikken. I fjor ble 2545 personer bøtelagt i Rogaland, over 1.700 av disse var menn. Nest verst var det i Hordaland hvor 1.924 personer ble tatt. Rogalending og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er oppgitt over at folk ikke blir bedre.

- Selv etter flere år med påminnelser og kampanjer går ikke tallet ned og det er trist, sier Solvik Olsen.

Han mener gutta må skjerpe seg.

- Vi kan ikke ha en politiker og politimann inne i hver bil, sjåføren har selvfølgelig hovedansvaret, avslutter samferdselsministeren.