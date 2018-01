VG: - Disse blir Venstres statsråder

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø ligger an til å bli Venstres statsråder i Erna Solbergs trepartiregjering.



Det melder VG nå i kveld.



Grande blir ifølge avisens kilder kulturminister. Hun skal ha fått velge departement siden hun er partileder.



Elvestuen ligger an til å ta over som klima- og miljøminister, mens Nybø ser ut til å bli statsråd for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet.