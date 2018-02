VG: - To bekymringsmeldinger om Trine Skei Grande

Statsminister Erna Solberg har mottatt to varsler om oppførselen til kulturminister og venstreleder Trine Skei Grande på en fest i 2008.

Det skriver VG.



Varslene handler om den omtalte intime kontakten Grande skal ha hatt med en da 17 år gammel gutt.



En kvinne skriver, ifølge VG, til statsministeren at Grande bør få frem at det ikke var 17-åringen som var pådriver for hendelsen.



Verken Grande eller Solberg vil kommentere saken noe mer enn de har gjort tidligere.