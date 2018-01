Det sier en rekke sentrale kilder tett på vurderingen som gjøres av partilederen, til VG.



Etter det VG erfarer, har Støre gitt uttrykk for at han ikke har noen andre muligheter enn å erklære dette for Giske.



Overfor sentralstyret har Støre sagt at han ønsker å avklare dette innen neste sentralstyremøte som er på mandag.