Vi blir flere i Norge

I 2040 runder Norge seks millioner innbyggere.



Det kommer frem i de nyeste befolkningsfremskrivingene fra Statistisk Sentralbyrå. I dag er folketallet i Norge 5,3 millioner.





Flest folk i byene

Økningen vil først og fremst komme i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner vil få nedgang i folketallet.





Oslo vil runde 800.000 innbyggere om cirka 20 år. Bergen vil passere 300.000 innen 15 år, Trondheim bikker 200.000 innbyggere innen fem år mens Kristiansand vil passere om ti år.





Færre unge enn eldre

I 2040 vil vi være flere eldre og flere innvandrere. Allerede i 2033 vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge, viser tallene fra SSB.





For nordmenn vil leve lengre, anslår forskerne. Levealderen vil øke med over sju år for menn og seks år for kvinner fram mot 2060.





Samtidig skal fruktbarheten ned mot 1,60 barn per kvinne før den øker gradvis til 1,76 barn per kvinne.