Vi er verdens nest lykkeligste folk

På den ferske FN-statistikken World Happiness Report for 2018 har Norge falt fra første i fjor til andreplassen i år.



I stedet er det Finland som har tatt over lykketronen, mens Danmark er nummer tre. Relativt små forskjeller blant innbyggerne er viktigste begrunnelse for vinnerlandet - og det er også begrunnelsen til at resten av Norden er omtrent på samme nivå.