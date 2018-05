Det mener helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.



NRK avslørte denne uken at fastleger, som blant annet har tatt betalt for pasienter som ikke har vært tilstede, ikke blir anmeldt.



Årsaken er at det ikke var bevis for at legene bevisst hadde svindlet staten.



Tellevik Dahl sier til kanalen at legenes kontrollorgan Helfo må pålegges å anmelde slike saker.