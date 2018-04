Vil at barnehagene skal ha åpent lengre

- Ikke for at unger skal være lengre i barnehagen men ha åpningstider som er litt bedre tilpasset skiftordninger og de som jobber helt utradisjonelle arbeidstider, sier forbundssekretæren.

De eldste vil ha andre åpningstider

Blant de spurte som er 60 år og eldre svarer 41 prosent at barnehagene bør ha lengre åpent enn i dag.





Mens aldersgruppen der færrest ønsker dette er de mellom 30 og 39 år. Her sier 28 prosent at barnehagene bør ha åpent lengre, mens 66 prosent svarer at barnehagenes åpningstider bør være som de er i dag.

Det er også flere menn enn kvinner som ønsker lengre åpningstider i barnehagen. 37 prosent menn og 26 prosent kvinner svarer dette.