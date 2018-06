Vil at flere skal kreve refusjon

Selv om konsernet utbetalte rekordmye i erstatninger i fjor, som følge av forsinkede tog, er det fortsatt veldig mange som ikke krever penger for ulempene.



Få stiller krav

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby vil at flere skal bli bevisste på at de kan kreve halve billettprisen tilbake hvis det er oppstår forsinkelser.

– Når man har et produkt med tydelige feil og mangler, som en forsinkelse er, så ønsker vi å si at da skal man heller ikke betalt full pris, sier Lundeby.

For hvis et tog på kortere strekninger er over en halvtime forsinket eller hvis toget er mer enn en time forsinket på langturer har du krav på å få halve billettprisen tilbake.



Totalt betalte NSB 1,8 millioner kroner tilbake til togpassasjerer i fjor, som er 22 prosent mer enn i 2015. Det er likevel bare 0,05 prosent promille av selskapets billettinntekter på tog, som er på totalt 3,8 milliarder kroner.











I 2014 gjorde Forbrukerrådet en undersøkelse blant pendlere der 84 prosent av de spurte sa at de opplevde å ikke få informasjon om sine rettigheter ved forsinkelser på over 30 minutter.

Antallet togforsinkelser økt. I 2017 ga 136.00 hendelser forsinkelser eller innstillinger. Totalt var 24,6 prosent av persontogene forsinket, viser tall fra Bane NOR. I 2015 var 21,9 prosent av persontogene forsinket eller innstilt.

– Det er nok først og fremst en oppmerskomhet, men også en tilgjengelighet ved at man kan søke refusjon elektronisk, sier Lundeby.Lundeby sier de har opplyst om refusjonskravene i transportvilkårene og at konduktørene forsøker å opplyse om det, men han innrømmer at de kan fortsatt kan bli flinkere.– Man blir jo aldri fullgod nok på informasjon, så her man helt sikkert muligheter til å forbedre seg, sier Lundeby.