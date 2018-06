Det er en sterk økning i hvor mange forbrukslån som innvilges her til lands, og tilsynet tror at økningen i forbrukslån har en sammenheng med et økende markedsføringspress fra bankene,melder NRK.



De ber om et forbud mot å stanse folk på gata, ringe dem eller nå dem i sosiale medier for å markedsføre forbrukslån.