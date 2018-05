Vil beholde 350-kronersfritaket

Det går frem av et svarbrev fra Jensen til en gruppe Senterparti-representanter.



De ønsker at det senest neste år gjøres noe med ordningen om avgiftsfri privatimport for pakker under 350 kroner, for å styrke norsk næringsliv og gi flere arbeidsplasser i Norge.



Finansministeren svarer at en avvikling krever grundige utredninger, og at det ikke er realistisk å avvikle grensen allerede i 2019.