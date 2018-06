Vil betale for toppmøte

ICAN– Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen tilbyr nå å betale for det planlagte toppmøtet mellom USA og Nord-Korea i Singapore neste tirsdag.

Ifølge Reuters skal Nord-Koreas enehersker Kim Jong-un ha fortalt at de ikke har råd til å betale for oppholdet på luksushotellet hvor samtalene skal finne sted.



ICAN sier de tar gjerne regningen ettersom dette er en unik sjanse for for fred og nedrustning mellom landene.