Vil deportere immigranter uten juridisk prosess

I en rekke Twitter-meldinger tar presidenten til orde for å ikke blande inn dommere eller ta saken opp for retten når ulovlige innvandrere stoppes ved grensen til Mexico.



Flere menneskrettighetsorganisasjoner reagerer kraftig på forslaget, og mener det bryter med grunnloven.



Trump signerte nylig en presidentordre som hindrer at familier skilles ved grensen.