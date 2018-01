Rovviltnemnda i Hedmark ber om at de gjenværende ulvene i Julussa- og Osdalsreviret blir tatt ut.

Selv om kvoten på 16 dyr er felt, og jakten foreløpig stanset, sier lederen i nemnda at departementets vedtak innebærer at begge flokkene skal tas ut.



Ifølge Statens naturoppsyn er det i hvert fall to ulver igjen, én i hvert av revirene.