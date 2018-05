Det er nå flertall på Stortinget for at høyere utdanningsinstitusjoner kan filme en muntlig eksamen.

Årsaken er at det er vanskelig å klage på en vurdering etter en muntlig eksamen, siden det ikke blir filmet i dag.



Fremskrittspartiet, Venstre, Høyre og KrF har gått inn for at regjeringen skal få se på en slik ordning.