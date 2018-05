Grande sier til NRK at hun tror det er mange som føler at loven om helligdagsfred er utdatert.



Politiet over hele landet fikk på Kristi Himmelfartsdag på torsdag inn mange klager på støy.



I fjor fikk forslaget om å fjerne loven om helligdager og helligdagsfreden flertall på Venstres landsmøte.