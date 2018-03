Vil forby alkohol i Ap

Flere lokallag i Arbeiderpartiet går inn for å forby alkohol på alle partiarrangementer. Det melder NRK.

- Ap er et statsbærende parti. Og skal du være statsbærende, bør du i det minste være edru, argumenterer leder Arnar Kvernevik i Gloppen Arbeiderparti.



Det er de som nå forslår totalforbud, på bakgrunn av Metoo-varslene - der mange av sakene har vært utløst av alkohol.



Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK at dette er riktig å debattere, uten at han vil konkludere.