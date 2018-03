Vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisning

Ansiktsdekkende plagg som nikab kan bli forbudt å bruke i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.



Regjeringen la fram lovforslaget fredag og Norge kan dermed bli det første landet i Norden som innfører et slikt forbud.



Bare mens timene pågår



I barnehagene vil forbudet gjelde hele åpningstiden, mens det ellers vil gjelde kun mens undervisningen pågår. Forbudet vil også gjelde i opplæring av nyankomne innvandrere i introduksjonsprogrammet.

- Forbudet vil sikre åpen kommunikasjon mellom barn, elever, studenter og nyankomne innvandrere og vil sikre et godt læringsmiljø, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Forbudet gjelder plagg som nikab, masker og finlandshetter. Forbudet gjelder også i skolefritidsordningen og på skoleturer og lignende.





- Sender et viktig signal

- Det skaper et likere regelverk over hele landet. Det handler om trygghet og åpenhet og er noe Fremskrittspartiet har vært opptatt av lenge. Jeg er glad for at Norge kan bli det første landet i Norden med et slikt forbud, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen.





Jensen mener dette vil sende et tydelig signal om at Norge ønsker et trygt og åpent samfunn. Hun har tidligere uttalt at forbudet ikke går langt nok.





- Det er mye Frp er utålmodige på, men dette er et langt skritt i riktig retning, sier Jensen til P4 Nyhetene.





Lovforslaget er justert siden det ble sendt ut på høring i fjor. Blant annet ville regjeringen i sitt opprinnelige forslag at forbudet skulle gjelde hele tiden i alle utdanningsinstitusjoner. Nå er forslaget at dette skal gjelde kun mens undervisningen pågår.





Delte meninger

Flere har vært kritiske til et slikt forbud, blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som i sitt høringssvar skrev at de fryktet et forbud kan føre til økt hat mot kvinner med nikab.





Norsk Studentorganisasjon er også kritisk, mens Innvandrerorganisasjonen LIM er blant de som støtter forslaget. Utdanningsforbundet er også for et forbud og mener ansiktsdekkende plagg ikke er forenlig med god utdanning.





Jensen mener Norge er i forkant.





- Det er mye bedre å innføre dette forbudet før det er et stort problem. Vi regulerer dette i tide, sier Jensen.





- Hvordan skal dette håndheves?





- Dette blir opp til hver enkelt skole. Men studenter og elever kan bli utvist og lærer som bruker dette flere ganger kan miste jobben, svarer Jensen.