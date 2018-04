Vil gi bedre oppfølging for kreftpasienter

Det lover regjeringen, som nå etablerer et tilbud kaldt "Pakkeforløp hjem".



Ordningen skal blant annet sikre at rehabilitering er en del av tilbudet til kreftpasientene som trenger det, og at pasienter ogp årørende får tilbud om psykososial oppfølging.



Regjeringen vil også sikre at pasientene får tilgang nye metoder og legemidler raskere enn i dag.