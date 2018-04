Staten bør betale uføre som har delvis arbeidsevne for å komme seg tilbake i jobb. Det foreslår KrF.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad sier til ANB at det er en utfordring at de som klarer å jobbe litt ikke makter å komme seg ut i arbeidslivet. Jobbskattefradrag kan da være et av de økonomiske virkemidlene som skaper den motivasjonen, mener Ropstad.