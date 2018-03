Partiet vil unnta snøscootere fra veibruksavgift, siden de ikke har lov å kjøre på veier.



Bengt Rune Strifeldt som er medlem av transportkomiteen på Stortinget for Frp, sier til Dagbladet at det er helt ulogisk å betale avgift for slitasje på vei når man ikke bruker veien.