Vil gjøre det forbudt å røyke mange steder utendørs

Kristelig Folkeparti vil nå gjøre det forbudt å røyke også flere steder utendørs.





De fremmer nå et forslag på Stortinget der de ber regjeringen utrede hvilke arenaer man kan gjøre røykfrie.



– Det kan for eksempel dreie seg om fellesarenaer utenfor offentlige steder, sier KrFs helsepolitiske talsperson, Olaug Bollestad, til P4.

Fra før er det forbudt å røyke utenfor inngangspartiene til offentlige sykehus. Nå ønsker KrF, Ap og SV at regjeringen vurderer forbud også på steder som buss– og togstasjoner.

– Vi må både prøve å hindre at unge begynner å røyke, samt lage fellesarenaer hvor alle kan være. Formålet er å hindre at folk blir utsatt for passiv røyking.

– Røykerne får det stadig vanskeligere. Tenker du noe på deres bevegelsesfrihet og mulighet til å røyke ute?





– Selvfølgelig gjør vi det. Men samtidig må vi ivareta de som ikke kan være på alle arenaer fordi de blir utsatt for dette, sier Bollestad.





Ifølge NRK , som først omtalte saken, har en undersøkelse foretatt for Kreftforeningen vist at det er flertall i befolkningen for å innføre røykeforbud på uteserveringer, lekeplasser og idrettsarenaer.

Det er i år 15 år siden daværende helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) foreslo røykeforbud på restauranter og utesteder – noe som senere ble vedtatt.