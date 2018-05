Høyre i Oslo ønsker å gjøre det lettere for leiere av kommunale boliger å kjøpe leiligheten de bor i.

Det er et forslag som får støtte både fra SV og Frp.



Frps helsepolitiske talsperson i bystyret i Oslo, Aina Stenersen, sier til Dagsavisen at det gjør noe med menneskets verdighet, trygghet og økonomi å eie sin egen bolig, og at det må bli enklere å kunne kjøpe leiligheten man har bodd i.