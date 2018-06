Unge Høyre går inn for å tillate aktiv dødshjelp.

Det ble vedtatt med 154 mot 124 stemmer på ungdomspartiets landsmøte på Gardermoen i formiddag.



Det åpnes også for at kvinner kan bære frem andres barn med ideelle motiver, og uten betaling.



Et forslag om å tillate surrogati generelt ble stemt ned.