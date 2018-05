Advokatene til Frode Berg frykter for rettssikkerheten til den spionsiktede nordmannen dersom retten holdes for lukkede dører.

Det er foreløpig usikkert når rettssaken vil holdes, men Bergs russiske advokat sier til VG at han håper det blir til høsten, og at Berg ikke må sitte i varetekt lenger enn det.



Han sier videre at de vil vurdere om de vil kreve åpne dører nærmere når etterforskningen er ferdig.