Vil ha bedre snøscooter-kontroll

Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjennomført på vegne av Norsk friluftsliv.



De er ikke overrasket over tallene. Og mener den økende og ukontrollerte motorferdselen i naturen er til plage for mange.



I undersøkelsen kommer det også fram at stadig flere oppsøker naturen med et ønske om å oppleve stillhet og ro, som jo passer dårlig med motordur.