Vil ha fengsel etter Champagne-vold

Aktor ber om fengsel i ett år og to måneder i den såkalte champagnevoldssaken.

Volden ble utøvd på en innflyttingsfest på Frogner i Oslo i 2016. Politiet mener en 47 år gammel finansmann stakk en 57 år gammel forretningsadvokat med et champagneglass.



Advokaten fikk kutt og arr flere steder på kroppen, og finansmannen er siktet for grov kroppsskade.



Finansmannens forsvarere hevder imidlertid at fornærmede var den mest aggressive parten, og vil ha full frifinnelse, melder Nettavisen.