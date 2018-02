Luftfartstilsynet vil det skal bli påbudt med ferdskrivere også i småfly etter at åtte personer har omkommet i Norge i småflyulykker de siste to årene.

De har et forslag inne på høring om at alle som driver kommersielt med småfly og helikopter må innstallere en enklere type ferdskriver, melder NRK.



Grunnen til at dette ikke er påbudt i dag er at det er dyrt.